Біля Західного автовокзалу розширять дорогу

Після змін дорожньо-транспортного руху біля ринку “Урожаю” і Західного автовокзалу не сталось жодної ДТП. Про це повідомив на прес-конференції начальник ДАІ України у Вінницькій області Павло Солоненко.

У 2012 році на перехрестях вулиць Пирогова і Блока, що біля ринку “Урожай”, і біля Західного автовокзалу по Барському шосе, відбулись зміни у дорожньо-транспортному русі. Після чого за цей час у зазначених місцях не сталось жодної дорожньо-транспортної аварії і жодної скарги з боку водіїв до ДАІ не надходило.

- Розширення світлофорного об’єкту біля Західного автовокзали — це лише негайні зміни, які ми зробили наприкінці 2012 року, - пояснює Павло Солоненко. - Адже люди гинули майже щодня. Другий етап із покращення дороги і дорожньо-транспортного руху на великому перехресті — розширення дороги із круговим рухом там розпочнеться навесні.

У ДАІ обіцяють, що шлях буде і широкий, і зручний як для водіїв, так і для пішоходів, повідомляє Моя Вінниця.

Раніше, за словами Павла Дмитровича, біля автовокзали щотижня ставались дорожньо-транспортні аварії, а у окремі періоди, наприклад, вечір п’ятниці, ранок суботи і вечір неділі, - по три на день.

13 камер відеоспостереження планують встановити на в'їздах та виїздах з Вінниці, на великих перехрестях та в місцях концентрації ДТП.