Рятувальники допомогли сліпим людям

14 січня о 11:13 в оперативно-диспечерську службу ТУ МНС у Вінницькій області від працівників товариства сліпих м Вінниці надійшло повідомлення про небезпеку падіння великої кількості навислого снігу та льоду з даху двоповерхового гуртожитку на вулиці Пирогова, де мешкає 50 людей з вадами зору.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Існувала реальна загроза життю людей, адже стихійні пішохідні доріжки проходили повз небезпечну зону. Одразу ж на місце виклику прибули рятувальники, які за допомогою висувної драбини піднялись на покрівлю та розчистили усі нагромадження.

