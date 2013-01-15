Рятувальники допомогли сліпим людям
10:55, 15 січня 2013Вінниця
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Сніг навис у гуртожитку
14 січня о 11:13 в оперативно-диспечерську службу ТУ МНС у Вінницькій області від працівників товариства сліпих м Вінниці надійшло повідомлення про небезпеку падіння великої кількості навислого снігу та льоду з даху двоповерхового гуртожитку на вулиці Пирогова, де мешкає 50 людей з вадами зору.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Існувала реальна загроза життю людей, адже стихійні пішохідні доріжки проходили повз небезпечну зону. Одразу ж на місце виклику прибули рятувальники, які за допомогою висувної драбини піднялись на покрівлю та розчистили усі нагромадження.
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