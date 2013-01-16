У Вінниці відкрився ретро-музей

Відчути дух минулої епохи можна у новому музеї із незвичною назвою "АвтоМотоВелоФотоТелеРадіоМузей", який відкрився у приміщенні колишнього автосалону "Владимир", неподалік СК "Авангард", - повідомляє «Місто».

Цей музей особливий тим, що експонати руками тут чіпати можна, і це навіть заохочується. Як кажуть організатори, вони хочуть дати кожному можливість доторкнутися до історії в прямому сенсі слова. На найближче літо заплановані екскурсії містом на ретро-авто і кабріолетах.

Разом з мотоциклами у ретро-музеї наразі зібрані 20 одиниць техніки. Згодом колекція має поповнитися десятком вантажівок, які розмістять на вуличному майданчику, та двома десятками іншої техніки, яку нині реставрують.

У кожного авто своя історія й родзинка. Наприклад, жовтий "Москвич" виграний у лотерею у 1979 році. Американський позашляховик "Вілліс" середини минулого сторіччя, якому до реставрації дорога була на металобрухт, відтворений до первозданного стану. Його власник й ініціатор створення музею Олексій Стрембіцький з гордістю відзначає, що це єдиний в Україні тримостовий "Вілліс". Загалом у світі їх нині назбирається десяток, бо випускалися як експериментальні у кількості 500 одиниць.

Ідея об'єднати раритетну техніку під одним дахом виношувалася давно. Сам Олексій вже понад 30 років займається реставрацією автомобілів, колекціонуванням. Свого часу він був керівником клубу шанувальників ретро- і реплікарних автомобілів. Зараз очолює ТОВ "Автокласика". Для відкриття повноцінного музею донедавна залишалося знайти приміщення.

