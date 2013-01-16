Дворічна дитина отруїлася пігулками
11:20, 16 січня 2013Вінниця
0 0
Недогледіли батьки
15 січня о 14:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №3 м.Вінниця надійшло повідомлення про те, що до Вінницької обласної дитячої лікарні доставили 2-річну вінничанку з діагнозом «отруєння медикаментами».
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, дівчинка, залишившись без нагляду батьків, дістала та вжила гіпотонзинні пігулки (препарат для зниження тиску). Дитину госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, стан здоров’я потерпілої середньої важкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter