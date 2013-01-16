Дворічна дитина отруїлася пігулками

15 січня о 14:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №3 м.Вінниця надійшло повідомлення про те, що до Вінницької обласної дитячої лікарні доставили 2-річну вінничанку з діагнозом «отруєння медикаментами».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, дівчинка, залишившись без нагляду батьків, дістала та вжила гіпотонзинні пігулки (препарат для зниження тиску). Дитину госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, стан здоров’я потерпілої середньої важкості.