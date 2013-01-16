«Вінницямолоко» подали на банкрутство

Господарський суд Вінницької області почав процедуру банкрутства компанії

Господарський суд Вінницької області почав процедуру банкрутства компанії “Вінницямолоко”, повідомляють Українські Новини. Заява про порушення справи про банкрутство компанії подало ТОВ “Дніпровська молочна компанія”. Арбітражним керуючим призначений Роман Шаргало. 2011 рік “Вінницямолоко” закінчило зі збитками 6,1 млн гривень, скоротивши чистий дохід на 81,84%, або на 11,8 млн гривень до 2,6 млн гривень порівняно з 2010 роком. “Вінницямолоко” займається переробкою молока і виробництвом продукції, сухого знежиреного молока, масла і жирних сирів. До складу “Винницамолока” входять Козятинський маслозавод, Калиновський, Гніванський, Оратівський і Піщанський молокозаводи. 63,88% акцій “Винницамолока”, зареєстрованого у формі відкритого акціонерного товариства, належить Monteforte Holding Limited (Британські Віргінські острови), 23,79% - українсько-білоруської компанії “Луксор” (Дніпропетровськ).

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