У Тульчині незаконно орендувались землі
12:40, 16 січня 2013Вінниця
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З’ясували прокурори
Кинашівською сільською радою Тульчинського району використовувались земельні ділянки без відповідних документів.
Про це повідомила прес-служба прокуратури у Вінницькій області.
Прокурором Тульчинського району на усунення виявлених порушень закону, причин та умов, що їм сприяли, внесено подання сільському голові Кинашівської сільської ради.
На сьогодні воно задоволено, а вжитими заходами забезпечено відшкодування нарахованих збитків за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів на загальну суму 41,5 тис. грн.
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