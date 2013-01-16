У Тульчині незаконно орендувались землі

Кинашівською сільською радою Тульчинського району використовувались земельні ділянки без відповідних документів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

Прокурором Тульчинського району на усунення виявлених порушень закону, причин та умов, що їм сприяли, внесено подання сільському голові Кинашівської сільської ради.

На сьогодні воно задоволено, а вжитими заходами забезпечено відшкодування нарахованих збитків за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів на загальну суму 41,5 тис. грн.