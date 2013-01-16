Православний бал буде, але за місяць

Перший православний бал у середньовічному стилі, запланований на 20 січня, перенесли на 24 лютого. Про це з посиланням на хореографа Надію Лошковську повідомила радіокомпанія «Місто над Бугом».

Православний бал проходитиме в актовій залі Хрестовоздвиженського храму Вінниці. У програмі – класичні танці (у тому числі реконструкція історичних середньовічних танців), культурна інтерлюдія (екскурс в атмосферу епохи Середньовіччя, її культури та історії), вікторина, майстер-класи з історичних танців.

Організатори запрошують усіх, хто мріє поринути у дивовижну атмосферу стародавніх часів. Костюми бажані, але не обов`язкові.