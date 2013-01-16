Автомобілі на вінницьких дорогах не справляються з ожеледицею

15 січня о 11:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №26 м. Погребище надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу с. Новофастів у зв’язку із незадовільним станом дорожнього покриття (ожеледиця) молоковоз DAF загальною вагою 32 т самостійно не зміг виїхати на пагорб, чим обмежив рух транспорту на цій ділянці шляху.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

До місця події було направлено рятувальників, які за допомогою буксирувального троса та додаткового підсипання соляною сумішшю дорожнього покриття провели роботи по витягуванню транспортного засобу на проїжджу частину. Постраждалих немає.

Цього ж дня о 22:21 на пункт зв’язку аварійно-рятувального загону спеціального призначення ТУ МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те що, в с. Зарванці водій вантажного автомобіля під час виконання маневру на слизькій дорозі з’їхав в кювет та перекрив рух на одній з вулиць населеного пункту.

Так як самостійно виїхати вантажівка не змогла, на допомогу викликали рятувальників, які за допомогою автотягача витягли транспортний засіб на очищену дорогу.