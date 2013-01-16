Електронні ключі позбавляють від спілкування з податківцями

На Вінниччині зареєстровано майже 4,7 тисячі власників електронних ключів

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Із них представники підприємств, установ та організацій у кількості 2137 осіб, мешканці регіону – 2517 осіб.

Загалом станом на 14 січня 2013 року послугами регіональних представництв Акредитованого Центру сертифікації ключів ІДД ДПС України на Вінниччині скористались 2789 платників податків, у т.ч. 785 юридичних осіб та 2004 фізичних осіб і підприємців.

Усі вони разом із сертифікатом власника електронного ключа отримали, наприклад, можливість надавати податкову звітність або декларувати доходи без особистого спілкування з податковим інспектором.