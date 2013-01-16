З «Опеля» поцупили гаджети та печатки підприємства

15 січня до 2-го відділу міліції м. Вінниці звернулась вінничанка з заявою про те, що напередодні в вечірній час у місті Вінниці по вулиці Ф.Кона обікрали її автомобіль.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

З салону «Опеля» поцупили ноутбук, DVD-програвач та печатки приватного підприємства.

За словами жінки, зловмисник скоїв крадіжку, пошкодивши замок задніх дверей автомобіля.

Працівниками міліції було встановлено, що до правопорушення може бути причетним 22-річний житель м. Вінниці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка).