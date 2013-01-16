З «Опеля» поцупили гаджети та печатки підприємства
16:00, 16 січня 2013Вінниця
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Зламали замок
15 січня до 2-го відділу міліції м. Вінниці звернулась вінничанка з заявою про те, що напередодні в вечірній час у місті Вінниці по вулиці Ф.Кона обікрали її автомобіль.
Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.
З салону «Опеля» поцупили ноутбук, DVD-програвач та печатки приватного підприємства.
За словами жінки, зловмисник скоїв крадіжку, пошкодивши замок задніх дверей автомобіля.
Працівниками міліції було встановлено, що до правопорушення може бути причетним 22-річний житель м. Вінниці.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка).
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