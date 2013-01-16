Податкова заборгованість на Вінниччині скоротилась на 20 мільйонів

За 2012 рік податкова заборгованість по області скоротилася на 19,4 млн.грн.

Про це інформує відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області з посиланням очільницю служби Ірину Зленко.

У тому числі на 9 млн.грн. зменшився борг з податку на додану вартість, на 6,6 млн.грн. – податок на прибуток, на 3,8 млн.грн. – податок на доходи фізичних осіб.

Скорочення податкового боргу відбулось за рахунок застосування заходів, передбачених чинним законодавством.

Зокрема, 9,7 млн.грн. вдалось погасити шляхом реалізації майна боржників або банкрутів.

Відповідно до рішень суду 2 млн.грн. стягнуто з рахунків боржників у обслуговуючих банках.

Через органи державної виконавчої служби стягнуто податкового боргу 4,6 млн.грн.

Надходження за рахунок вилучення готівкових коштів у рахунок зменшення боргу склали 1,9 млн.грн.