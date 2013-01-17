Перекинувся мікроавтобус з дітьми-інвалідами
09:01, 17 січня 2013Вінниця
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16 січня близько 18 год по вулиці Привокзальна, біля ресторану "Солоха" у Вінниці трапилосьзіткнення мікроавтобуса "Газель та легковика "Опель", повідомляє 20 хвилин.
У "Газелі знаходилось" четверо дітей-інвалідів які поверталсиь додому з центру реабілітації. Жертв немає. Всі учасники аварії відбулися легкими ушкодженнями.
В легковому автомобілі крім водія ще було дві жінки. Одна з них відправилася додому, а інша давали свідчення.
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