Перекинувся мікроавтобус з дітьми-інвалідами

16 січня близько 18 год по вулиці Привокзальна, біля ресторану "Солоха" у Вінниці трапилосьзіткнення мікроавтобуса "Газель та легковика "Опель", повідомляє 20 хвилин.

У "Газелі знаходилось" четверо дітей-інвалідів які поверталсиь додому з центру реабілітації. Жертв немає. Всі учасники аварії відбулися легкими ушкодженнями.

В легковому автомобілі крім водія ще було дві жінки. Одна з них відправилася додому, а інша давали свідчення.



