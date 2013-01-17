Водії можуть залишати старий номер для нової машини

Державтоінспекція у Вінницькій області озвучила ряд нововведень, які повинні полегшити життя водіям. Відтепер, якщо ви втратили водійські права достатньо буде лише дістатися до найближчого відділення МРЕВ та написати заяву. У міліції перевірять, що права вам видавалися, і видадуть новий документ, пишуть Вінницкі реалії

Для тих, хто звик міняти аквтівки, як рукавички, також є полегшення. По-перше, податок доведеться платити тільки тим, хто продає в рік більше одного автомобіля, а по-друге, сама процедура реєстрації чи перереєстрації стала набагато простішою, а головне - дешевшою. Такі послуги як видача номерного знака, талона реєстрації, посвідчення водія, впали в ціні на 25%, а головне, що перереєстрацію автомобіля необов'язково проводити за місцем проживання. Досить звернутися до найближчого МРЕВ. Тепер можна зберігати номерний знак як за автомобілем, так і за колишнім власником, але тільки в межах одного регіону.

У ДАІ обіцяють, що більше не будуть видавати тимчасових талонів при вторинній реєстрації машини, як було раніше. А нові автомобілі можна й не доставляти в МРЕВ для постановки на облік. Раніше люди брали авто в кредит, але не могли його зареєструвати. Адже нову машину потрібно було показувати експерту, а виїхати з салону, не маючи техпаспорта і страховки, ніхто не дозволяв. Тепер ця проблема вирішена. І ще одна важлива деталь. Навіть якщо на водієві "висить" маса штрафів, машину можна без проблем зняти з обліку. Відмовити в цій процедурі в МРЕВ тепер не мають права.