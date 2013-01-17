У підпільному цеху біля Вінниці готували отруєні пельмені

Працівники відділу ветеринарної міліції в одному з сіл Вінницького району викрили підпільний цех з виробництва м’ясних напівфабрикатів, на якому продукцію виготовляли з прострочених інгредієнтів.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

- Підпільне виготовлення м’ясних напівфабрикатів у цеху, розташованому в одному з сіл Вінницького району, проводилося з порушенням ветеринарно-санітарних і гігієнічних вимог та норм чинного законодавства щодо дотримання умов безпечності та якості харчових продуктів, - розповів начальник ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області Павло Дармограй.

Організував роботу підпільного виробництва, на якому працювали вісім жінок без трудових угод та санітарних книжок, 45-річний вінничанин.

На момент перевірки в приміщенні цеху працівники міліції виявили 260 кг текстурованого соєвого протеїну, який застосовується як наповнювач для виготовлення, котлет, пельменів, млинців, голубців, які так полюбляють прихильники швидкого приготування їжі. До того ж на маркуванні наповнювача зазначено, що термін його придатності для споживання скінчився ще в вересні минулого року.

Роботу виявленого підпільного цеху працівники міліції зупинили, а його власника притягнули до адміністративної відповідальності. Вилучені напівфабрикати головним державним інспектором ветміліції Вінницького району були визнані небезпечними для вживання та утилізовані.