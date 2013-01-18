У містечку Іллінці на Вінниччині серед зими зацвів ставок, йдеться в сюжеті ТСН. З місцевої водойми на всю околицю нестерпно тхне. Тамтешні рибалки скаржаться – зникла геть уся риба. Місцеві мешканці бояться, що бруд проникне в питну воду. Забір водоканалу знаходиться кількома метрами нижче місця цвітіння води. Там поки що ніхто не б'є на сполох, однак люди впевнені: риба вже здохла.

Місцеві впевнені, що сталося це через перетворення води на отруту. Насторожені мешканці містечка вже вдруге викликали екологічну інспекцію. Однак екологи запевняють – аналіз води в нормі.

- Запах більше подібний до каналізаційних стоків, не аміаку. Може болотний газ. Для того, щоб повноцінно провести цей аналіз, ми будемо моніторити цю всю ситуацію, - зазначив представник екологічної інспекції Вінницької області Володимир Сокрута.

Місцеві чиновники спокійні - жодних підозрілих викидів не зафіксувано. "Вода насичується болотним газом. Якби були ополонки, газ виходив би. Киснем вода не збагачується. Це стало причиною цвітіння - так за попередньою версією, - каже заступник голови Іллінецької РДА Віктор Кривоніс.

Однак серед місцевих ходять чутки, що воду отруїв завод із виробництва соків. Але там запевнили: уже півтора місяця підприємство стоїть.

- Є там моменти робочого характеру, але не настільки, щоб вони, скажімо, погіршили екологічну обстановку тут чи десь в іншому регіоні, - запевнив директор підприємства Василь Ведмідь.

Нині екологи перевіряють навколишні села - може викид шкідливих речовин стався у них.

