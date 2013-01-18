Монета "Срібна Вінниця" коштуватиме 575 гривень

В серпні цього року Нацбанк планує випустити пам’ятну монети із серії стародавні міста України "650 років першій писемній згадці про м. Вінницю".

- Оскільки історичні дані про заснування Вінниці різняться, було вирішено випустити монети з прив’язкою до першої письмової згадки про місто, - кажуть у Вінницькому територіальному управлінні Нацбанку. - Передбачається випуск монет двох видів: з срібла. Номіналом 10 гривень та з нейзильберу, номіналом 5 гривень.

Приблизна вартість “Срібної Вінниці”, вагою 31,1 грам та діаметром 38,6 міліметра та тиражем три тисячі одиниць складе 575 гривень без футляру. А 5-гривеневої з нейзильберу (тираж 30 тисяч) – близько 20 гривень.

Коли та в якій кількості ці монети надійдуть у Вінницю поки що не відомо. За попередньою інформацією, придбати монети можна буде у Вінницькому теруправлінні Нацбанку, а також в центральних міських відділень банків: Хрещатик, Аваль, Ощадбанк, Форум, Імексбанку та Фінанси і Кредит.

Також в цьому році, на квітень, запланований випуск срібної монети “1000-ліття Лядівського скельного монастиря”, номіналом 20 гривень. Приблизна ціна складе до 1100 гривень.

Раніше Нацбанк випускав такі монети, які мали відношення до Вінниці: Михайло Коцюбинський, Микола Пирогов, Іван Богун і монету до 350-річниці битви під Батогом.