Обрали 16 найкращих вінничанок
Для конкурсу "Міс Вінниця-2013"
109 вінничанок зі 120, які подали заявки на участь у традиційному конкурсі краси «Міс Вінниця-2013» увечері 17 січня «мірялися» своєю красою.
Журі обирало 16 фіналісток, які вже 3 березня будуть боротися за титул «головної красуні Вінниці».
Дівчата, вік яких коливався від 16 до 25 років, двічі виходили перед суддями - у вечірній сукні і у купальнику. Враховуючи конкурс - майже 7 осіб на 1 місце у фіналі, на це пішло без малого 3 години чистого часу.
І все ж, журі визначилося з вінницькими красунями, які претендують на титул «Міс Вінниця-2013».
Отже, в березні за титул «головної красуні Вінниці» будуть боротися:
17-річна Єлизавета Бондарчук (зріст 173 см, параметри 91-62-93)
20-річна Людмила Майка (177, 83-62-88)
17-річна Влада Щеглова (174, 88-62-90)
20-річна Юлія Серга (175, 90-65-91)
16-річна Анастасія Малай (170, 85-57-89)
19-річна Валентина Зайка (175, 86-62-88)
17-річна Вікторія Дмитренко (177, 90-64-90)
18-річна Катерина Білоус (180, 90-62-91)
17-річна Марина Гончаренко (175, 85-60-92)
19-річна Наежда Мушкет (176, 87-66-92)
18-річна Віра Кривенко (176, 88-63-93)
20-річна Ганна Квочінская (170, 85-60-92)
20-річна Лідія терпів (171, 88-58-88)
21-річна Ганна Ярошик (175, 87-62-92)
19-річна Ганна Білецька (176, 92-64-94)
18-річна Анастасія Мельникова (175, 85-58-86)