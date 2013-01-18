Обрали 16 найкращих вінничанок

109 вінничанок зі 120, які подали заявки на участь у традиційному конкурсі краси «Міс Вінниця-2013» увечері 17 січня «мірялися» своєю красою.

Журі обирало 16 фіналісток, які вже 3 березня будуть боротися за титул «головної красуні Вінниці».

Дівчата, вік яких коливався від 16 до 25 років, двічі виходили перед суддями - у вечірній сукні і у купальнику. Враховуючи конкурс - майже 7 осіб на 1 місце у фіналі, на це пішло без малого 3 години чистого часу.

І все ж, журі визначилося з вінницькими красунями, які претендують на титул «Міс Вінниця-2013».

Отже, в березні за титул «головної красуні Вінниці» будуть боротися:

17-річна Єлизавета Бондарчук (зріст 173 см, параметри 91-62-93)

20-річна Людмила Майка (177, 83-62-88)

17-річна Влада Щеглова (174, 88-62-90)

20-річна Юлія Серга (175, 90-65-91)

16-річна Анастасія Малай (170, 85-57-89)

19-річна Валентина Зайка (175, 86-62-88)

17-річна Вікторія Дмитренко (177, 90-64-90)

18-річна Катерина Білоус (180, 90-62-91)

17-річна Марина Гончаренко (175, 85-60-92)

19-річна Наежда Мушкет (176, 87-66-92)

18-річна Віра Кривенко (176, 88-63-93)

20-річна Ганна Квочінская (170, 85-60-92)

20-річна Лідія терпів (171, 88-58-88)

21-річна Ганна Ярошик (175, 87-62-92)

19-річна Ганна Білецька (176, 92-64-94)

18-річна Анастасія Мельникова (175, 85-58-86)