На Вінниччині на одне робоче місце - 58 чоловік

У грудні кількість зареєстрованих безробітних у Вінницькій області збільшилася на 6,381 тис. осіб порівняно з листопадом до 27,544 тис. осіб.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

Відповідно до повідомлення, рівень працевлаштування у відношенні до загальної кількості осіб, які перебували на обліку в державній службі зайнятості у грудні становить 3,4%. Навантаження на одне вільне робоче місце у грудні збільшилось у 2,5 рази порівняно з жовтнем і становить 58 особи.

Рівень зареєстрованого безробіття, у відсотках до населення працездатного віку у Вінницькій області, збільшився на 0,7% порівняно з листопадом до майже 3%. Кількість осіб, що отримували допомогу по безробіттю у грудні склала 23,257 тис. осіб. Середній розмір допомоги збільшився на 7,85% або 70,93 гривень порівняно з листопадом і у грудні складав 974,18 гривень.