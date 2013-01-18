На Вінниччині чоловіки носять зброю у пакетах

В селі Михайлівка Ямпільського району правоохоронці зупинили на вулиці для перевірки 52-річного раніше судимого місцевого жителя. В руці у чоловіка був поліетиленовий пакет, в якому виявлено обріз мисливської рушниці.

Цього ж дня в смт. Томашпіль в квартирі місцевого жителя працівниками міліції було виявлено малокаліберну гвинтівку калібру 5,6 мм та 105 патронів того ж калібру.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Виявлена в обох випадках зброя та набої направлені в НДЕКЦ при УМВС на дослідження. Розпочаті кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Правоохоронці з'ясовують звідки в чоловіків незаконна зброя та мета її придбання.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.