Бенюк і Хостікоєв везуть у Вінницю "Люкс для іноземців"

Театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв» готують для вінничан чергову прем’єру - актори ь підготували глядачам комедію під назвою «Люкс для іноземців».

Вистава відбудеться у Вінницькому музрдрамтеатрі ім.Садовськогго 21 січня о 19 год. Вартість квитків від 80 до 200 грн.

- Знайти п’єсу з гарною драматургією дуже важко, - зізнається актор, а тепер уже і режисер, Анатолій Хостікоєв. - Тому пошуки перемістилися навіть на терени Інтернету.

Акторів довго шукати не довелося, говорить Хостікоєв. А і навіщо, коли ролі були наче спеціально написані для давніх друзів актора. Саме вони і залучилися до роботи. Серед них - і Богдан Бенюк. Він із задоволенням прийняв пропозицію зіграти в п’єсі і тепер мріє про майбутні гастролі по Україні.

У виставі візьме участь і дружина Анатолія Хостікоєва – Наталя Сумська. Вона в п’єсі гратиме дружину Богдана Бенюка.

Актори постараються перенести глядачів у 70-ті роки минулого століття.

Події розгортатимуться у Франції. Всіх секретів артисти до прем’єри не розкривають, проте зазначають: у виставі гратимуть не тільки досвідчені актори, а й зовсім маленькі немовлята.

Комедія «Люкс для іноземців» - вже шостий проект театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв».