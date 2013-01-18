1500 тонн отруйних пестецідів нарешті вивезли з Вінниччини

Роботи проводились протягом 2012 року за кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Точна кількість вивезених непридатних хімічних засобів захисту рослин становить 1576,038 тонн.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Вінницької ОДА.

В результаті проведених робіт від безхазяйних непридатних пестицидів очищені 19 районів області. У п’яти районах – Вінницькому, Липовецькому, Немирівському, Хмільницькому та Чечельницькому – проблема вирішена повністю. В 14 районах залишились непридатні пестициди, що мають власника та, згідно чинного законодавства, повинні бути знищені за його рахунок.

Тільки із Джуринського отрутомогильника організацією "ТОВ СІ БУД СИСТЕМ", яка проводить роботи, вивезено 1047,649 тонн. За документами кількість захоронених там високотоксичних відходів становила 1023,7 тонн, але, після відкриття бетонних бункерів, стало зрозуміло, що кількість складованих в них відходів значно більша від заявленої. Різниця виникла за рахунок пересипки під час захоронення кожного виду та типу непридатних пестицидів шаром ґрунту, який під дією часу перемішався з ними в суцільну масу. За висновками спеціальної комісії орієнтовний залишок відходів, що потребують знищення, становить 2100 тонн.

Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області подало запит на виділення у 2013 році коштів з державного фонду ОНПС для завершення робіт з ліквідації Джуринського отрутомогильника, а в новій регіональній програмі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки передбачено кошти для знешкодження решти безхазяйних непридатних пестицидів області.

Наразі Держуправління ОНПС ініціює проведення робіт із перезатарення цих високотоксичних відходів за рахунок місцевих бюджетів та, після цього, проведення їх інвентаризації.