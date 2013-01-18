Хліб для вінницьких в’язнів печуть у «руських» печах

На території Вінницької області розташовано вісім установ виконання покарань, в яких утримуються близько 6 тисяч осіб. Виправні заклади на власних потужностях випікають хліб самостійно із залученням осіб, які в них утримуються.

Донедавна хліб випікали в електропечах, що в свою чергу призводило до споживання значної кількості електроенергії. Саме тому особлива увагакерівництва управління пенітенціарної служби у Вінницькій області на чолі з В’ячеславом Люхом звернена на раціональне використання енергоносіїв, що призведе до економії коштів Державного бюджету.

- З метою економного використання електроенергії, керівництвом обласного управління та установ виконання покарань Вінниччини прийнято рішення перейти на випікання хліба та хлібобулочних виробів у «руських» печах. З цією метою у кожному виправному закладі було побудовано по 2 «руські» печі, які працюють на відходах деревини. Використання цих печей дає можливість зекономити до 36 тисяч гривень щорічно, - зазначає заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області Леонід Павловський.

У власних пекарнях установ виконання покарань Вінницької області випікається щоденно близько 3,5 тонни хліба. Хліб випікають згідно з рецептурою та технологічним режимом приготування тіста з борошна, води, дріжджів та солі без додавання будь-яких домішок.

- Хліб дуже смачний та запашний. Має особливу хрустку скоринку. Випікається відповідно до старої технології. За смаком нагадує домашній бабусин хліб, - додає Леонід Павловський.