У Бершаді «профукали» 354 тис. гривень за землю

Фінансові порушення на суму 354 тис. грн.. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Бершадської міської ради.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, через те, що окремі орендарі не сплачували орендну плату, а також через незабезпечення посадовими особами міської ради укладання договорів оренди на користування земельними ділянками загальною площею 1,3 га, міський бюджет недоотримав понад 153 тис. грн. доходів.

Також до бюджету м. Бершадь і досі не надійшли майже 75 тис. грн. від одного із товариств з обмеженою відповідальністю за придбані ще у 2006 та 2007 роках земельні ділянки.

Окрім того, не за цільовим призначенням було використано більш як 63 тис. грн.

Під час ревізії виявлені й факти оплати за завищеною вартістю ремонтно-будівельних робіт, порушення вимог законодавства з питань оплати праці, що призвело до зайвого витрачання 17 тис. грн.

За недотримання законодавства із фінансових питань на посадових осіб Бершадської міської ради складено дванадцять протоколів про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.