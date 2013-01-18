Від снігу обірвався залізний парапет

Вінниця: рятувальники ліквідували небезпеку падіння залізного парапету з даху будинку

17 січня року о 19:56 на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру ТУ МНС у Вінницькій області від мешканців вулиці Станіславського обласного центру надійшло повідомлення про те, що на даху одного з житлових будинків через натиск снігу обірвався залізний парапет.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Виникла ймовірність його падіння на людей та автомобілі. Одразу ж до місця події прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Вінниці, які бензорізом зрізали звисаючу металеву конструкцію.

