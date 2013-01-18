Від снігу обірвався залізний парапет
11:52, 18 січня 2013Вінниця
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Зрізали бензорізом
Вінниця: рятувальники ліквідували небезпеку падіння залізного парапету з даху будинку
17 січня року о 19:56 на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру ТУ МНС у Вінницькій області від мешканців вулиці Станіславського обласного центру надійшло повідомлення про те, що на даху одного з житлових будинків через натиск снігу обірвався залізний парапет.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Виникла ймовірність його падіння на людей та автомобілі. Одразу ж до місця події прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Вінниці, які бензорізом зрізали звисаючу металеву конструкцію.
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