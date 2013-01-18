Замість дівчини на побачення прийшов її хлопець з компанією

Працівниками «Беркуту» затримано трьох неповнолітніх хлопців від 16 до 17 років, які пограбували свого однолітка в торговому центрі на Козицького.

Про це повідомляє Алла Рокоман з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

17-річний юнак днями познайомився на тролейбусній зупинці з дівчиною, яка йому сподобалась. Взявши номер її мобільного, він подзвонив та запросив на побачення. 17 січня близько 19-ї год молоді люди мали зустрітися в торговому центрі на вулиці Козицького. В призначений час хлопець знаходився в приміщенні торговельного центру, коли до нього замість дівчини підішли троє невідомих хлопців приблизно його віку. Вони були налаштовані агресивно, погрожували побиттям. Як з’ясувалось, один з них був хлопцем тієї дівчини, з якою він мав зустрітися. За словами потерпілого, молоді люди зажадали від нього мобільний телефон за нібито нанесений їм «моральний збиток».

Підозрілу компанію, тим часом, помітив охоронник торгового центру. Чоловік викликав міліцію. На виклик негайно прибули бійці «Беркуту», які затримали зловмисників на «гарячому».

Працівниками міліції встановлені їх особи. Ними виявились учні вінницьких учбових закладів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (грабіж). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.