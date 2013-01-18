Суд визнав тарифи Вінницької міськради на медпослуги здирництвом

Колегія суддів ВААС рішенням від 10 січня 2013 року у справі № 212/10472/2012 задовольнила апеляційну скаргу заступника прокурора м. Вінниці, скасувала постанову Ленінського районного суду м. Вінниці, визнала протиправним та скасувала рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради «Про встановлення тарифів на медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями».

Про це повідомляє прес-служба ВААС.

Суд апеляційної інстанції встановив, що рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради “Про встановлення тарифів на медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями” суперечить вимогам закону та підлягає скасуванню.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України № 1548 від 25 грудня 1996 року “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” затверджено повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо регулювання (встановлення фіксованих та граничних рівнів цін (тарифів), торгівельних (постачальницько-збутових) надбавок, нормативів рентабельності, запровадження обов’язкового декларування зміни) цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг згідно з додатком.

Пунктом 12 додатку до Постанови визначено, що тарифи на платні послуги, які надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я, регулюють (встановлюють) обласні державні адміністрації.

На виконання зазначеного наказом начальника Головного управління економіки Вінницької ОДА № 47 від 04.07.2007 року затверджено Положення про порядок подачі і розгляду матеріалів з питань регулювання цін (тарифів), відповідно до якого здійснюється їх регулювання.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів ВААС приходить до висновку, що відповідач – виконком Вінницької міської ради вийшов за межі своїх повноважень, перебравши на себе функції, які притаманні Вінницькій обласній державній адміністрації, і як наслідок порушив конституційні норми. (Оскільки, як передбачено ч.2 ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.)

Окрім того, Вінницький апеляційний адміністративний суд констатував, що скасоване рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради дублює тарифи, затверджені розпорядженням голови Вінницької обласної державної адміністрації від 18.12.2009 року № 567, та перевищує встановлені ОДА тарифи більше ніж у два рази.

