Вильоти санавіації Вінниччини в 2012 році коштували бюджету 600 тисяч гривень

На сім вильотів вінницької санітарної авіації, літака АН-2 та вертольота МІ-2, витрачено 600 тисяч гривень із обласного бюджету. Цьогоріч бюджетом передбачено на ці витрати більше мільйона гривень.

Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан, передає кореспондент УКРІНФОРМу.

"Минулоріч ми відновили польоти санітарної авіації. Із залученням літака Ан-2 зробили шість вильотів, визначивши віддалені райони, які розташовані за 100 і більше кілометрів від обласного центру. Також адаптували вильоти вертольота Мі-2. У бюджеті 2013 року передбачено більше мільйона гривень на цю статтю", - сказав І. Мовчан, відзначивши, що із бюджету-2012 на ці вильоти було виділено 600 тисяч гривень.

Для досягнення нормативу 10- та 20-хвилинної транспортної доступності надання екстреної медичної допомоги в області також створено 42 пункти тимчасового або постійного базування бригад швидкої допомоги. Необхідно - ще вісім, які планується відкрити найближчим часом.

Довідка.

За добу вінничани викликають "швидку" 900-1100 разів. В обласному бюджеті на фінансування цих витрати на рік закладено 80 мільйонів гривень. Фінансування медикаментів та виробів медпризначення - за рахунок субвенції з Державного бюджету. Забезпечення санітарними автомобілями становить близько 80%.