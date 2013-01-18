Зарплату освітянам Вінниччини затримують лише в Козятині

На Вінниччині зарплату вчителям затримують лише в місті Козятин. Освітянам боргують майже півмільйона гривень, але влада обіцяє погасити борг за рахунок кредиту.

Про це кореспондентові УКРІНФОРМу розповів голова Вінницького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки Сергій Пугачов.

- Затримка зарплати по місту Козятину є - близько 500 тисяч гривень. Міська рада не виконала бюджет, і в них не вистачило коштів на зарплату вчителям. Так, у грудні минулого року були масові заборгованості із зарплати у всіх областях України - понад 770 мільйонів гривень. Але на Вінниччині перед новорічними святами виплатили всі кошти. Більше того, освітяни отримали додатково близько 42% премії до посадового окладу за сумлінну працю, - запевнив Пугачов.

Він уточнив, що педагогам Козятина міська влада боргувала близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. Але вже погашено 700 тисяч гривень, решту обіцяють виплатити найближчим часом за рахунок кредиту.

Довідка.

За даними Головного управлiння статистики у Вiнницькiй областi, у закладах освіти зайнято 59,3 тисячі працівників, що становить 19% від загальної кількості працівників області. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника - близько 2300 гривень. Майже 73% учителів - жінки.