Вінниччина отримає гроші на ліквідацію наслідків негоди

Уряд прийняв рішення виділити Міністерству надзвичайних ситуацій 1,47 млн ​​грн і Міністерству оборони 2 380 000 грн для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, необхідних для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, що виникли 11-16 грудня 2012 р. на території дев'яти областей - Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької.

Відповідне розпорядження було прийняте 16 січня. Усі витрати будуть здійснені Мінфіном за рахунок коштів резервного фонду держбюджету, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

