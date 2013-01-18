Вінниччина отримає гроші на ліквідацію наслідків негоди
13:06, 18 січня 2013Вінниця
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Уряд прийняв рішення виділити Міністерству надзвичайних ситуацій 1,47 млн грн і Міністерству оборони 2 380 000 грн для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, необхідних для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, що виникли 11-16 грудня 2012 р. на території дев'яти областей - Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької.
Відповідне розпорядження було прийняте 16 січня. Усі витрати будуть здійснені Мінфіном за рахунок коштів резервного фонду держбюджету, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.
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