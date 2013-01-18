Кращий бомбардир вінницького футболу святкуватиме 60-річчя

19 січня святкуватиме 60-річний ювілей футболіст № 1 вінницької футбольної команди майстрів «Локомотив»/«Нива» Паша Касанов, майстер спорту СРСР. Молоде покоління більше знає його, як головного тренера і останнього спортивного директора ПФК “Нива”, а також нинішнього директора ДЮСШ “Нива-Світанок”.

Спортивні показники атакуючого півзахисника Паші Касанова є абсолютно рекордними для вінницької футбольної команди майстрів. Зокрема, у місті над Бугом він виступав 15 сезонів (з 1976 по 1990 рік), зіграв 513 матчів, забив 142 голи! Кращого бомбардира в історії вінницького футболу не було.

Народився Паша Касанов на Далекому Сході Радянського Союзу, - у Приморському краї. Через деякий час родина переїхала в Україну до Миколаєва, де ще школярем Паша залучився до футболу і потрапив у дубль відомої команди «Суднобудівник». Потім був призов в армію, гра за одеський СКА і переїзд до Вінниці. Запрошували й до команд вищої ліги СРСР. Зокрема у «Дніпро» (Дніпропетровськ), «Металіст» (Харків). Проте пан Касанов кожного разу вирішував залишатися у Вінниці і виступати за нашу команду, до речі, дуже сильну на той час. Нагадаємо, разом з ним грали майбутні “збірники” СРСР Рац, Тищенко, Вишневський і майбутні гравці вищої ліги Паламар, Панчишин.