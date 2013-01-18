Екзамени здають за прозорими стінами

13:45, 18 січня 2013
Вінниця
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У Державтоінспекції

При Управлінні Державтоінспекції Вінницької області за новим принципом працює адміністративне приміщення відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ. Унікальність будівлі полягає в тому, що службові приміщення персоналу повністю прозорі, а всі операції з виконання запитів відвідувачів здійснюються за принципом «Єдиного вікна».

 

Про це повідомляє Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС.

Нововведення запроваджене для того, щоб кожний громадянин, який звернувся у підрозділ реєстраційно-екзаменаційної роботи з тих чи інших питань, мав можливість отримати послугу за максимально короткий час, у повному обсязі та в одному місці. Інформація про готовність документів висвітлюється на великому моніторі у центрі зали.

Екзаменаційний клас також знаходиться під склом, тому весь процес складання іспиту на знання Правил дорожнього руху добре оглядається. У разі успішного складання іспиту та водіння автомобіля, особа через годину вже може отримати посвідчення водія.

Відділ обладнаний новітньою базою для надання послуг громадянам з питань реєстрації і перереєстрації транспортних засобів, здачі екзаменів, видачі і заміни посвідчень водія. Тут можна поставити на облік і зняти з обліку транспортний засіб, зареєстрований в будь-якій іншій області України. Окрім того, запроваджена процедура прямої перереєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого. За бажанням можливе збереження номерного знака за транспортним засобом та його власником у межах одного регіону. Відтепер не потрібно здавати іспити при відновленні втраченого посвідчення водія. Також не потрібно проводити оцінку вартості транспортних засобів під час їх реєстрації.


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