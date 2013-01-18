Вінничани отримали 16,3 млн. грн. кредитів на «Доступне житло»

Кредити на придбання доступного житла отримали 80 вінницьких родин. З них 56 родин – це мешканці Вінниці, а решта – з районів області. Банки позичили їм 16, 3 млн. гривень. Згідно з договорами про надання часткової компенсації процентів, вінничанам вже виплачено компенсації на суму 404, 9 тис. гривень.

Про це повідомив директор Вінницького регіонального управління Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Руслан Мельник.

- За оцінками Мінрегіону, Вінниччина вийшла на третю позицію в державі за кількістю укладених договорів на отримання кредитів та надання часткової компенсації процентів для придбання власного помешкання за програмою «Доступне житло». І зацікавленість та довіра вінничан до програми зростають. Регіональним управлінням Фонду вже проконсультовані 460 громадян. 160 із них виявили бажання взяти участь в програмі та подали необхідні пакети документів, котрі вже передано до банків-партнерів, - сказав Мельник.

Як повідомив посадовець, загальна площа житла, придбаного вінничанами за програмою «Доступне житло» становить 4, 8 тис. квадратних метрів.

У 2012 році на Вінниччині введено в експлуатацію три «доступні» житлові будинки. Середня вартість будівництва (придбання) 1-го кв. м. житла становить 5,1 тис. гривень.

20 родин - учасників програми - уже отримали ключі від власних квартир, а 60 уклали договори із забудовниками на 2013 рік. Зокрема, протягом 2013 року планується введення в експлуатацію ще чотирьох житлових будинків.