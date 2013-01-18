Вінницькі індорхокеїсти стартують на чемпіонаті Європи
14:33, 18 січня 2013Вінниця
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В елітній групі "А"
Новий сезон відкриває молодіжна хокейна команда України (до 21 року), основою якої є гравці з міста над Бугом. Вона братиме участь в чемпіонаті Європи з індорхокею в елітній групі “A” – «Championships». Змагання пройдуть з 18 по 20 січня в м. Відень (Австрія).
На старт виходять 8 команд, розбитих на 2 підгрупи. Суперниками українців по підгрупі будуть австрійці, поляки і чехи. В іншій підгрупі боротимуться Росія, Білорусія, Швеція і Швейцарія.
Триватимемо кулаки за нашу молодіжну команду, якою керуватимуть досвідчені вінницькі тренери Микола Касянчук і Павло Мазур.
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