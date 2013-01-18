Вінницькі індорхокеїсти стартують на чемпіонаті Європи

Новий сезон відкриває молодіжна хокейна команда України (до 21 року), основою якої є гравці з міста над Бугом. Вона братиме участь в чемпіонаті Європи з індорхокею в елітній групі “A” – «Championships». Змагання пройдуть з 18 по 20 січня в м. Відень (Австрія).

На старт виходять 8 команд, розбитих на 2 підгрупи. Суперниками українців по підгрупі будуть австрійці, поляки і чехи. В іншій підгрупі боротимуться Росія, Білорусія, Швеція і Швейцарія.

Триватимемо кулаки за нашу молодіжну команду, якою керуватимуть досвідчені вінницькі тренери Микола Касянчук і Павло Мазур.