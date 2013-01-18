Туберкульозу на Вінниччині стає все більше

У Вінниці відбулося засідання постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, курортів та здорового способу життя, в якому брали участь члени комісії та представники відповідних профільних управлінь, повідомили у Вінницькій обласній раді.

У ході засідання, яке проводила голова постійної комісії Наталія Солейко, обговорювалося питання, що пропонується на розгляд чергової сесії обласної Ради, а саме: «Про Обласну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз у Вінницькій області на 2013-2016 роки».

Метою Програми є покращення епідемічної ситуації, зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності, поширеності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/Віл-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу та забезпечення доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

За словами головного лікаря обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Івана Горбатюка, за період дії «Обласної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008-2011 роки» показники захворюваності, поширеності та смертності від туберкульозу знизилися, проте знаходяться в діапазоні, який свідчить про продовження дії епідемії.

Зокрема, у Вінницькій області спостерігається напружена епідситуація із захворюванням на туберкульоз: у 2011 році становила 54,8 випадки на 100 тис. населення, на кінець 2012 року захворюваність на туберкульоз 55,3 випадки на 100 тис. населення проти 30-ти на початок епідемії. Несприятлива структура захворюваності: значний відсоток бактеріальних та занедбаних форм туберкульозу; складна ситуація серед дітей і підлітків через зростання тубінфікованості та ускладнення перебігу хвороби у цій віковій групі. Серед страждаючих туберкульозом – більше 65% соціально незахищених та малозабезпечених осіб: непрацюючі, прибулі з місць позбавлення волі, особи без постійного місяця проживання, мігранти, заробітчани, студенти.

Поширеність туберкульозу на території області становить 121,8 випадків на 100 тисяч населення (Україна – 155,3), смертність від туберкульозу та його наслідків – 10 на 100 тисяч населення (Україна – 15,3).

Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на заразну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.

Так, прийняття «Обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Вінницькій області на 2013-2016 роки» має забезпечити зниження рівня захворюваності на туберкульоз та зменшити показники рівня смертності від ко-інфекції (туберкульоз/Віл-інфекція).