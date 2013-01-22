Жінки кидаються під машини

20 січня о 17.55 год. в м. Гнівань Тиврівського району по вул. Побузькій 31-річний водій авто "ДЕО - ЛАНОС" наїхав 46-річну непрацюючу жительку Гнивані. Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, раптово вибігла на дорогу. Внаслідок ДТП, жінку з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травматична екстракція 21, 12 зубів, закритий перелом голівки кістки та забій грудної клітини госпіталізована у хірургічне відділення Гніванської лікарні.

Про це повідомляє Державтоінспекція у Вінницькій області.

Цього ж дня о 20.30 год. на автошляху Вінниця-Немирів, неподалік повороту на село Вінницькі Хутори, 33-річний водій авто "ОПЕЛЬ-ВЕКТРА" наїхав на 53-річного вінничанина. Той перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП, чоловіка з черепно-мозковою травмою та скальпованою раною голови направлено до Вінницької міської лікарні №2.