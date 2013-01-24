У Жмеринській райраді новий голова - Станіслав Гринчук

23 січня на позачерговій сесії Жмеринської районної ради депутати достроково припинили повноваження свого голови Василя Малярчука і обрали новим главою цього органу самоврядування Станіслава Гринчука, - повідомляє Вінниця. Інфо.

Зміни у керівництві райради викликані призначенням Василя Малярчука головою Теплицької РДА.

До цього призначення 46-літній Гринчук був заступником Василя Малярчука, а в Жмеринський райрада обирався як мажоритарник від Партії регіонів, працюючи провідним інженером жмеринського філії «Укрпошти».

Всього в Жмеринському районній раді 56 депутатів, які об'єднані в дві фракції - Партії регіонів (34 депутати) і «во «Батьківщина» (6 депутатів).