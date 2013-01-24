Дворічний малюк впав у ванну з окропом

23 січня о 19:30 бершадським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до центральної районної лікарні доставлено 2-річного хлопчика, жителя с. Кидрасівка, з діагнозом «термічні опіки окропом ІІІ-го ступеню, 40% тіла».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, залишившись без догляду батьків, дитина впала у ванну з окропом.

На даний час стан здоров’я потерпілого важкий.