Півтонни молока сумнівного походження везли на продаж

Більше півтонни молока невідомого походження вилучили працівники ветеринарної міліції у Чечельницькому районі.

Про це повідомляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Працівники ветміліції Вінниччинни у селі Стратівка Чечельницького району зупинили автомолокоцистерну, водій якої перевозив 600 літрів молочної сировини без будь-яких супровідних ветеринарних документів. У салоні автомобіля знаходилася і власниця даної молочної сировини, яку вона зібрала у мешканців одного з сіл району та везла у пункт прийому молока.

Як повідомив начальник ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області Павло Дармограй, виявлена молокосировина була вилучена з обігу до прийняття відповідного рішення Державною протиепізоотичною комісією.

28-річну жінку, якій належить вилучене молоко, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог», яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.