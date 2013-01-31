Русин «перекинув» міліцейських начальників на свіжі землі

У міліції Вінниччини тривають кадрові зміни. Вчора особовому складу ще трьох райвідділі внітрішніх справ - Козятинського, Тульчинського, та Тиврівського - начальник УМВС у Вінницькій області Віктор Русин представив нових керівників.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

На посаду начальника Козятинського райвідділу міліції призначено полковника міліції Геннадія Ткачука, який 7 років очолював міліцію Жмеринського району. Його попередник, Олег Будківський, призначений на посаду начальника Літинського райвідділу міліції.

Відтепер особовим складом Тиврівської міліції керує Сергій Рудик, який до цього часу працював начальником Оратівського райвідділу міліції. Руслан Благун, який раніше очолював Тиврівський райвідділ міліції, призначений виконуючим обов’язки заступника начальника 2-го відділу міліції Вінницького МВ - начальника міліції громадської безпеки.

Новим керівником Тульчинського райвідділу став полковник міліції Прияцелюк Іван Васильович, який багато років очолював Немирівський райвідділ міліції. Його попередника, підполковника міліції Олега Революка, як повідомлялось, начальник УМВС генерал-майор міліції Віктор Русин призначив керувати особовим складом міліції Бершадського району.