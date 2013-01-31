У Вінниці визначено 25 потенційних промзон

Генпланом міста Вінниці визначено 25 територій - зон потенційного промвиробництва, які у мерії планують розвивати.

Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман під час спільного об’їзду із головою Вінницької ОДА Іваном Мовчаном територією міста, передає кореспондент УКРІНФОРМу.

"У місті є порядка 25 територій, які є потенційними точками розташування промислового виробництва. Орієнтуємось, що у Вінниці цьогоріч буде створено понад 7 тисяч робочих місць. Це, зокрема, буде молочноконсервний комбінат, модернізуватимуться існуючі підприємства", - заявив мер В. Гройсман.

Він також додав, що наразі вінницька промисловість представлена у широкому спектрі: харчова, хімічна, легка, машинобудування тощо. Міський голова також натякнув, що ведуться переговори щодо залучення в регіон потужного інвестора. "

Якщо нам вдасться цьогоріч реалізувати ще один спільний інвестиційних проект, ми про це повідомимо. Це буде один із самих потужних проектів, які ми маємо до сьогоднішнього дня", - заінтригував пресу В. Гройсман.

Наразі, за словами міського голови, у Вінниці працюють 78 підприємств, які він назвав "головними". Об’єктами об’їзду наразі стали ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», СП ТОВ «СПЕРКО Україна», Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема».