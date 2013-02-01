7 тисяч вінничан матимуть нову роботу

31 січня міський голова Володимир Гройсман спільно із головою Вінницької обласної держадміністрації Іваном Мовчаном побували на трьох підприємствах Вінниці: ПрАт «Вінницька харчосмакова фабрика», державне науково-виробниче підприємство «ГеоСистема» та фармацевтичне підприємство «СПЕРКО Україна». Усі підприємства розвивають свої виробничі потужності та цьогоріч створили нові робочі місця, пише Моя Вінниця.

Першим об’єктом, куди завітали керівники міста та області, стало одне із наймолодших, проте доволі успішних, підприємств – ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика». На даний час на цьому підприємстві працює близько 120 чоловік. Товарний асортимент підприємства нараховує понад 50 найменувань продуктів харчування, а в минулому році тут було введено в експлуатацію дільницю по виробництву соусів та приправ потужністю 8 тисяч банок на годину. Обсяги реалізованої продукції ПрАт «Вінницька харчосмакова фабрика» минулого року сягнули майже 50 мільйонів гривень

Далі керманичі завітали на СП ТОВ «СПЕРКО Україна», яке є лідером на фармацевтичному ринку у Вінницькій області. На даний час чисельність працюючих на ньому становить майже 280 чоловік. Минулого року обсяги реалізації продукції ТОВ «СПЕРКО Україна» склали 137 мільйонів гривень (без урахування ПДВ). Це підприємство оснащене найновішим устаткуванням з Іспанії та інших країн Західної Європи. Загалом асортимент компанії налічує 23 препарати, ще 12 лікарських засобів знаходиться у стадії розробки, випуск яких планується упродовж двох років. ТОВ «СПЕРКО Україна» проводить реконструкцію фармацевтичного виробництва готових лікарських засобів, що дасть можливість створити 40 нових робочих місць. Під час відвідання даного підприємства, міський голова Володимир Гройсман зазначив, що воно є базою для фармацевтичного бізнесу у Вінницькому регіоні.

- Новий інвестор вклав у підприємство значний капітал, що стало імпульсом для його розвитку, - зазначив очільник Вінниці. – Це означає, що підприємство в три-чотири рази збільшить обсяги свого виробництва та збільшуватиме кількість робочих місць, а навколо підприємства будуть утворюватися нові суміжні підприємства.

Голова Вінницької ОДА Іван Мовчан зауважив, що розвиток підприємств на території Вінницької області є важливим аспектом у розвитку економіки регіону.

- Якраз такі поїздки дають можливість конструктивно та реально зрозуміти і відпрацьовувати саме той алгоритм роботи, який би дав можливість підприємствам розвиватися, - говорить Іван Мовчан. - Ми будемо робити все для того, щоб підприємства мали розвиток і влада всіляко сприятиме цьому розвитку.

Також мер Вінниці та губернатор області відвідали ДНВП «Геосистема», яке більше 15 років займається розробкою та виробництвом обладнання та програмного забезпечення для цифрової фотограмметрії та картографії. На даний час на цьому підприємстві працює близько 130 чоловік, які займаються науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами по створенню топографо-геодезичних, картографічних приладів та систем, програмного та технологічного забезпечення.

- Взаємодія між виробниками і владою, на мій погляд, є конструктивною, - говорить міський голова Володимир Гройсман. – Важливо те, що підприємництво і виробництво міста розвиваються та модернізуються, за рік значно збільшуючи свої обсяги та створюючи нові робочі місця і, саме головне, що постійно підвищується середня заробітна плата, рівень якої на сьогоднішній день по місту складає 2,7 тисяч гривень. А на підприємствах, які ми сьогодні відвідали, вона значно вища, ніж середня по місту.

На даний час у Вінниці нараховується 78 підприємств, які достатньо потужно розвиваються, крім того, є близько 25 територій, котрі, за словами мера, являються потенційними «точками росту» ринкового виробництва. В цьому році у місті планується створення більше 7 тисяч робочих місць