Знайшов гвинтівку і на всяки випадок залишив собі

У 22-річного раніше судимого мешканця одного з сіл Вінницького району працівники міліції виявили та вилучили гвинтівку калібру 5,6 мм.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

- Працівниками міліції під час огляду дачного будинку 22-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні крадіжок з дачних будинків вінничан, крім викрадених речей виявили та вилучили малокаліберну гвинтівку калібру 5,6 мм, - розповів начальник Вінницького райвідділу міліції Віктор Сидоренко. - Зі слів затриманого, зброю він знайшов у лісі та, на всяк випадок, залишив собі. Заборонену знахідку чоловік вирішив зберігати у себе вдома.

Вилучена гвинтівка направлена на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС для встановлення її походження.

В діях чоловіка вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.