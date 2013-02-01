Гройсман даватиме за трійню по 75 тисяч

13:20, 01 лютого 2013
Вінниця
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Одноразову допомогу

Вінничанкам, які народжуватимуть трійню, або більше дітей одночасно, з міського бюджету надаватимуть по 25 тисяч гривень одноразової допомоги на кожну дитину. Таке рішення сьогодні ухвалила сесія Вінницької міської ради.

- Якщо в сім’ї  народжується троє і більше дітей, ми на кожну дитину надаватимемо одноразову підтримку в розмірі 25 тисяч гривень. Трійня – це велике випробування для батьків, у тому числі – й матеріальне. Вважаю, що ці люди заслуговують на нашу допомогу. Наше рішення діятиме на постійній основі,  - сказав міський голова Володимир  Гройсман.

За його словамимера, гроші від  міськради -  це додаток до допомоги, яка надається за народження дітей державою.

Вже є перший прецедент її отримання, - міськрада виділила 75 тисяч гривень родині вінничанки Тамари Ткачук, яка народила трійко дітей  у листопаді минулого року.
 

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