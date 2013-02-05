Вінничани вкрали у Європі 12 "Ленд Крузерів"
13:40, 05 лютого 2013Вінниця
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Постраждали іспанці, італійці, німці
У Вінниці постануть перед судом 8 учасників групи, яка викрадала в Європі позашляховики і продавала їх в Україні.
Генеральною прокуратурою України затверджено обвинувальний акт у кримінальній виробництву щодо 8 учасників злочинної групи, які в період з 2008 по 2011 роки на території Іспанії, Італії та Німеччини здійснили незаконне заволодіння 12 автомобілями Toyota Land Cruiser Prado 120, які легалізували і реалізували на території України.
Про це повідомив відділ зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Обвинувальний акт спрямований у Вінницький міський суд.
Учасникам злочинного угруповання загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна,
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