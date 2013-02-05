У Вінниці зафіксовано сплеск тяжких злочинів

У Вінниці вперше за п’ять років зафіксовано різке зростання кількості тяжких і особливо тяжких злочинів.

Про це на засіданні сесії міької ради повідомив заступник прокурора м. Вінниці Олег Чайка.

За його слвами, вперше за останні 5 років у м. Вінниці відмічено тенденцію до значного зростання тяжких злочинів проти життя та здоров’я осіб та проти власності.

Так, у 2012 році порівняно з попереднім роком вчинено на 22% більше умисних вбивств , на 43% більше тяжких тілесних ушкоджень, таких, що спричинили смерть – побільшало на 20%. На 8, 7 % побільшало розбоїв», сказав О. Чайка.

За словами посадовця, попри об’єктивні передумови сплеск кількості тяжких злочинів спричинений насамперед недоліками в роботі місцевих правоохоронців. Їм заступник прокурора міст закидає недостатній рівень профілактичної та попереджувальної роботи, неефективність роботи підрозділів карного розшуку, служби дільничних інспекторів та патрульно-постової служби. А головне - відсутність планового підходу до протидії злочинам даної категорії та належної співпраці з органами місцевого самоврядування.

Разом з тим, за даними міської прокуратури, загальна кількість вчинених на території Вінниці злочинів упродовж 2012 року зменшилась на 13,4% до 3167.

