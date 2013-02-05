«Епідемія доброти» почнеться 15 лютого

З 15 лютого по Вінниці пошириться «Епідемія доброти»

Щороку 17 лютого світова спільнота відзначає Міжнародний день спонтанного прояву доброти. У Вінниці за традицією цього дня розпочнеться акція «Епідемія доброти», і триватиме вона цілий тиждень. Втім, добру справу вінничани зможуть зробити ще 15 лютого, у Міжнародний день онкохворої дитини. В рамках заходів «Епідемії доброти» у Вінниці планується проведення артзаходу, за допомогою якого організатори планують зібрати кошти, необхідні для лікування хворого хлопчика.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За традицією, в лютому у Вінниці проводяться заходи в рамках Міжнародного дня спонтанного прояву доброти. Цьогоріч вперше вінницька «Епідемія доброти» триватиме цілий тиждень, протягом якого на вінничан чекають різноманітні акції, які стануть поштовхом до гарних, добрих справ. У такий спосіб молодь планує привернути увагу до гарних вчинків, хороших слів, посмішок та підтримки.

Як повідомив виконавчий директор благодійного фонду «Подільська громада» Андрій Дручинський, цього року в рамках Епідемії доброти відбудеться благодійна акція «Мистецтво заради життя», яку проводитиме команда ініціативних та творчих молодих художників МаДенарт під керівництвом суперфіналіста шоу «Україна має талант – 4» Дениса Дитинюка.

- Вони звернулись до нас з ініціативою провести незвичну благодійну акцію, яка допоможе привернути увагу громадськості до проблем онкохворих дітей, - розповідає Андрій Дручинський. – 15 лютого художники планують створити портрет хлопчика, який має онкологічне захворювання крові, розміром понад 70 квадратних метрів, та розмістити його на одній із будівель міста.

Крім того, упродовж тижня на городян також чекають різноманітні флеш-моби, спрямовані на те, аби вінничани робили гарні справи – поступались місцем у громадському транспорті старшому, не забували дякувати один одному та бажати гарного настрою тощо. Також «Епідемія доброти» пошириться і на дитячі будинки, заклади охорони здоров’я та навчальні заклади обласного центру. Молодь готує також і флаєри із надписами «Посміхнись!», «Не будь байдужим!», «Робіть гарні справи!». Окрім цього, волонтери пропонуватимуть перехожим посміхнутися чи обійнятися, на вокзалах приїжджих зустрічатимуть із яскравими плакатами «З поверненням додому!», проводжатимуть із побажаннями «Щасливої дороги!» тощо.

Долучитися до «Епідемії доброти» або ж запропонувати свою цікаву ідею щодо прояву гарних справ, можна за телефоном 097-722-76-08 (Мар’яна) або надсилати за електронною адресою podolfond@ukr.net