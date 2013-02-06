Для будівництва доступного житла відвели 111 га землі

Під зведення доступного житла на Вінниччині виділено 111 гектарів землі – 40 ділянок.

Про це йдеться в повідомленні головного управління Держземагентства у Вінницькій області

"В рамках Програми будівництва доступного житла у 2013 році управлінням Держземагентства у Вінницькій області визначено 40 земельних ділянок загальною площею 111 га. Виділені землі призначаються також для будівництва житла соціального призначення", йдеться в повідомленні.

Зокрема, понад 14 га відводиться під будівництво багатоквартирних будинків у Вінниці – у східній частині міста.

У 2012 році на Вінниччині введено в експлуатацію три "доступні" житлові будинки. Середня вартість будівництва (придбання) 1-го кв. м. житла становить 5,1 тис. гривень. Область увійшла в трійку лідерів за кількістю укладених договорів на отримання кредитів для придбання власного помешкання за програмою "Доступне житло" і часткової компенсації процентів.