У Вінниці створять 40 нових ОСББ

Вінницька влада прогнозує зростання кількості ОСББ у 2013 році до 300 – побільшає на 40 об’єднань.

Про це повідомив секретар Вінницької міської ради Сергій Моргунов.

«Міська рада у 2013 році продовжить роботу зі створення органів самоорганізації населення в районах багатоквартирної забудови Вінниці. За нашими прогнозами, наразі є передумови для створення 40 нових ОСББ», сказав С. Моргунов.

За його словами, міська влада всяко сприятиме існуючим та стимулюватиме створення нових ОСББ. Зокрема, в питанні підвищення енергоефективності будинків, де створені об’єднання співвласників, лише торік енергоаудит було проведено у 50 будинках та сформовано 20 бізнес-планів для утеплення та енергозбереження багатоповерхівок, де створено ОСББ.

У 2011 році у Вінниці діяло 225 ОСББ, торік було створено ще 37 об’єднань співвласників житла.