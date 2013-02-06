Вінницький школяр привіз бронзову нагороду з Санкт-Петербурга

На Балтійському науково-інженерному конкурсі у м. Санкт-Петербург (Російська Федерація) вінницький школяр здобув бронзову медаль за представлений проект.

Про це повідомили в прес-службі МОНмолодьспорту.

Учень 11 класу Гавришівської ЗОШ I-III ступенів Вінницького району Дмитро Кривий на корнкурсі презентував "Настільно-напольну математичну гру з використанням самохідного шасі та комунікаційних приладів".

Всього українські юні дослідники представили 10 проектів, 8 з яких відзначені дипломами та преміями.

У конкурсі взяли участь 286 учасників з України, Росії, Білорусі та Казахстану.