Вінничанам повернули 1,3 млн. гривень заборгованої зарплати

У січні заборгованість з виплати зарплатні у Вінницькій області зменшилась на 10% .

Про це повідомила заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

«На Вінниччині покращилась робота із виплати заборгованості по заробітній платі. Якщо станом на 1 січня 2013 року сума боргу на підприємствах усіх форм власності області складала 13, 9 млн. гривень, то на 1 лютого 2013 року вона становить 12, 6млн. гривень. На даний час повністю погашена заборгованість по заробітній платі на державному підприємстві «Вінницька картографічна фабрика», сказала Л. Спірідонова

За її словами, у структурі боргу із зарплатні 5 млн. гривень – це частка економічно активних підприємств, що дозволяє сподіватись на високу гарантію ліквідації боргу.

Невизначеною залишається ситуація із ліквідацією 2 млн. гривень зарплатних боргів у санаторії «Хмільник», підпорядкованому Міноборони України, а також на 11 підприємствах-банкрутах, серед яких і спиртові заводи. Останні не виплатили своїм працівникам зарплатню в розмірі 2 млн. гривень.

Відповідно до чинного законодавства, заборгованість на підприємствах – банкрутах анулюється. Заручниками у цій ситуації залишаються люди, які не отримали того, що заробили. Тому є сподівання, що центральні органи влади приймуть об‘єктивне рішення для вирішення даної ситуації, - каже посадовець.

Стосовно підприємств-банкрутів спиртової галузі, то заступник голови обласної державної адміністрації відмітила, якщо по інших підприємствах-банкрутах працюють арбітражні керуючі, шукаються шляхи продажу майна, активів задля погашення заборгованості, то по спиртових заводах - банкрутах Кабінет Міністрів України прийняв окреме рішення, що абсолютно унеможливлює вирішення питання цим шляхом.